Минобороны Франции призвало отказаться от демилитаризации Украины
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что необходимо отказаться от призывов к демилитаризации Украины, подчеркнув важность ее хорошо вооруженных сил для будущей европейской архитектуры безопасности.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в The Guardian
Детали: Лекорню заявил, что Европа должна отказаться от призывов к демилитаризации Украины, подчеркнув, что Франция не будет поддерживать любые попытки демилитаризации украинской армии.
11 марта Лекорню открыл Парижский форум по обороне и стратегии, на котором собрались более 30 командующих армий для обсуждения возможных мер поддержки Украины в контексте мирного урегулирования конфликта с Россией.
Министр отметил, что Европа вступила в "новую эру" в истории, которая существенно отличается от времен холодной войны и периода "мирных дивидендов", когда мировые державы соревновались за влияние.
Он также обратил внимание на новую администрацию США и отметил, что во время текущих обсуждений будет рассмотрен вопрос, как НАТО и Запад смогут защитить восточный фланг, если в будущем часть стран или даже одна из них сократит свой вклад.
Относительно Украины, Лекорню подчеркнул, что любое возможное прекращение огня должно быть тщательно спланировано, поскольку Россия имеет опыт невыполнения таких соглашений.
Напомним:
- Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, встреча начальников штабов будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.
- Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.
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