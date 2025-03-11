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Минобороны Франции призвало отказаться от демилитаризации Украины

Ирина Кутелева, Степан ГафткоВторник, 11 марта 2025, 13:59
Минобороны Франции призвало отказаться от демилитаризации Украины
Фото c Facebook Sébastien Lecornu

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что необходимо отказаться от призывов к демилитаризации Украины, подчеркнув важность ее хорошо вооруженных сил для будущей европейской архитектуры безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал в The Guardian

Детали: Лекорню заявил, что Европа должна отказаться от призывов к демилитаризации Украины, подчеркнув, что Франция не будет поддерживать любые попытки демилитаризации украинской армии.

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11 марта Лекорню открыл Парижский форум по обороне и стратегии, на котором собрались более 30 командующих армий для обсуждения возможных мер поддержки Украины в контексте мирного урегулирования конфликта с Россией.

Министр отметил, что Европа вступила в "новую эру" в истории, которая существенно отличается от времен холодной войны и периода "мирных дивидендов", когда мировые державы соревновались за влияние.

Он также обратил внимание на новую администрацию США и отметил, что во время текущих обсуждений будет рассмотрен вопрос, как НАТО и Запад смогут защитить восточный фланг, если в будущем часть стран или даже одна из них сократит свой вклад.

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Относительно Украины, Лекорню подчеркнул, что любое возможное прекращение огня должно быть тщательно спланировано, поскольку Россия имеет опыт невыполнения таких соглашений.

Напомним: 

  • Как заявлял ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, встреча начальников штабов будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.
  • Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

Читайте также: "Капитуляция Украины не является миром. Россия стала угрозой для Франции". Историческая речь Макрона.

ФранцияУкраинавойна
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