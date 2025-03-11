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Окупанти атакували Сумщину FPV-дронами: одна людина загинула, шестеро поранені

Анастасія ПроцВівторок, 11 березня 2025, 14:38
Окупанти атакували Сумщину FPV-дронами: одна людина загинула, шестеро поранені
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська масовано обстріляли Сумщину, використовуючи артилерію, міномети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Внаслідок атаки загинула цивільна особа, ще шестеро людей дістали поранення, серед них – поліцейські.

Джерело: Сумська ОВА з посиланням на слова начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха

Пряма мова: "Ворог обстрілював територію Сумщини фактично всіма видами озброєння – це системи залпового вогню, артилерійські та мінометні установки, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Найбільше було застосовано FPV-дрони та БпЛА з уламковими гранатами, внаслідок чого, на жаль, є втрати – загинула одна цивільна особа. По ній було завдано удару FPV-дроном. Лікарі не змогли її врятувати, і в кареті швидкої допомоги людина померла. 

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Деталі: Також, за словами Артюха, шестеро людей дістали поранення, серед них поліцейські. Крім того росіяни знищили автомобіль.

Нагадаємо: 

  • Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житлові будинки у Київській області, а також склади і сільгосптехніку у Харківській області, постраждали 2 людини.



Сумська область
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