Окупанти атакували Сумщину FPV-дронами: одна людина загинула, шестеро поранені
Російські війська масовано обстріляли Сумщину, використовуючи артилерію, міномети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Внаслідок атаки загинула цивільна особа, ще шестеро людей дістали поранення, серед них – поліцейські.
Джерело: Сумська ОВА з посиланням на слова начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха
Пряма мова: "Ворог обстрілював територію Сумщини фактично всіма видами озброєння – це системи залпового вогню, артилерійські та мінометні установки, керовані авіаційні бомби (КАБ) та безпілотники. Найбільше було застосовано FPV-дрони та БпЛА з уламковими гранатами, внаслідок чого, на жаль, є втрати – загинула одна цивільна особа. По ній було завдано удару FPV-дроном. Лікарі не змогли її врятувати, і в кареті швидкої допомоги людина померла.
Деталі: Також, за словами Артюха, шестеро людей дістали поранення, серед них поліцейські. Крім того росіяни знищили автомобіль.
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- Внаслідок російської дронової атаки пошкоджено житлові будинки у Київській області, а також склади і сільгосптехніку у Харківській області, постраждали 2 людини.