Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Оккупанты атаковали Сумскую область FPV-дронами: один человек погиб, шестеро ранены

Анастасия ПроцВторник, 11 марта 2025, 14:38
Оккупанты атаковали Сумскую область FPV-дронами: один человек погиб, шестеро ранены
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска массированно обстреляли Сумскую область, используя артиллерию, минометы, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. В результате атаки погиб гражданский человек, еще шесть человек получили ранения, среди них – полицейские.

Источник: Сумская ОВА со ссылкой на слова начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха

Прямая речь: "Враг обстреливал территорию Сумщины фактически всеми видами вооружения – это системы залпового огня, артиллерийские и минометные установки, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. Больше всего было применено FPV-дроны и БПЛА с обломочными гранатами, в результате чего, к сожалению, есть потери - погиб один гражданский человек. По нему был нанесен удар FPV-дроном. Врачи не смогли его спасти, и в карете скорой помощи человек умер".

Реклама:

Детали: Также, по словам Артюха, шесть человек получили ранения, среди них полицейские. Кроме того россияне уничтожили автомобиль.

Напомним:

  • В результате российской дроновой атаки повреждены жилые дома в Киевской области, а также склады и сельхозтехнику в Харьковской области, пострадали 2 человека.

Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Все новости...
Сумская область
Россияне пытаются прорвать оборону на Сумщине возле Журавки и Новенького
Российские войска готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни – ISW
Россияне атаковали Сумскую область: 230 взрывов за сутки, есть раненый
Последние новости
09:22
Маск отменил финансирование команде, которая спасает похищенных Россией украинских детей
08:59
Рубио прокомментировал данные о подготовке встречи Трампа с Си
08:45
текстПредчувствие моральной победы – Михаил Дубинянский
08:43
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
08:29
Двадцать гражданских ранеными и погибшими - только за сутки на Херсонщине
08:12
США готовят новые ограничения на въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь – NYT
07:28
видеоЛиквидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака
07:19
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1180 оккупантов – Генштаб
06:40
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
06:30
Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW
Все новости...
Реклама:
Реклама: