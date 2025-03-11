Оккупанты атаковали Сумскую область FPV-дронами: один человек погиб, шестеро ранены

Российские войска массированно обстреляли Сумскую область, используя артиллерию, минометы, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. В результате атаки погиб гражданский человек, еще шесть человек получили ранения, среди них – полицейские.

Источник: Сумская ОВА со ссылкой на слова начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха

Прямая речь: "Враг обстреливал территорию Сумщины фактически всеми видами вооружения – это системы залпового огня, артиллерийские и минометные установки, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники. Больше всего было применено FPV-дроны и БПЛА с обломочными гранатами, в результате чего, к сожалению, есть потери - погиб один гражданский человек. По нему был нанесен удар FPV-дроном. Врачи не смогли его спасти, и в карете скорой помощи человек умер".

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Детали: Также, по словам Артюха, шесть человек получили ранения, среди них полицейские. Кроме того россияне уничтожили автомобиль.

Напомним: