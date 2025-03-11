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"Рухаємося до мети": У Трампа прокоментували перші години перемовин США та України

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінВівторок, 11 березня 2025, 15:53
Рухаємося до мети: У Трампа прокоментували перші години перемовин США та України
Державний секретар Марко Рубіо та Волц. Фото: Getty Images

Під час перерви після зустрічі між українськими та американськими делегаціями, радник з нацбезпеки американського президента Дональда Трампа Майк Волц небагатослівно прокоментував хід переговорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Державний секретар Марко Рубіо та Волц пройшли через вестибюль готелю в Джидді, де проходять переговори між офіційними особами США і України.

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У відповідь на запитання телеканалу про те, як пройшла зустріч, Волц відповів: "рухаємося до мети".

Раніше цього ж дня, за даними телеканалу, високопоставлений український посадовець заявив, що переговори "почалися дуже конструктивно".

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

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Рубіо заявив у понеділок, 10 березня, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

ТрампСШАУкраїна
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