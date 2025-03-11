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"Движемся к цели": У Трампа прокомментировали первые часы переговоров США и Украины

Уляна Кричковская, Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 15:53
Движемся к цели: У Трампа прокомментировали первые часы переговоров США и Украины
Государственный секретарь Марко Рубио и Волц. Фото: Getty Images

Во время перерыва после встречи между украинскими и американскими делегациями, советник по нацбезопасности американского президента Дональда Трампа Майк Волц немногословно прокомментировал ход переговоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Государственный секретарь Марко Рубио и Волц прошли через вестибюль отеля в Джидде, где проходят переговоры между официальными лицами США и Украины.

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В ответ на вопрос телеканала о том, как прошла встреча, Волц ответил: "движемся к цели".

Ранее в этот же день, по данным телеканала, высокопоставленный украинский чиновник заявил, что переговоры "начались очень конструктивно".

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

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Рубио заявил в понедельник, 10 марта, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

ТрампСШАУкраина
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