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Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади через енергетичний податок

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 11 березня 2025, 17:04
Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади через енергетичний податок
Ілюстративне фото: Getty Images

11 березня президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит  на частину канадських товарів до 50% у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TruthSocial

Деталі: Трамп заявив, що доручив своєму міністру торгівлі додати додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній, що надходять до США із Канади після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до Сполучених Штатів.

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За його словами, цей тариф набуде чинності 12 березня. 

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", – заявив американський президент.

Він також сказав, що "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою" – він 2 квітня суттєво підвищить тарифи на автомобілі, що імпортуються до США, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді".

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На думку Трампа, Канада платить "дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті". 

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", – впевнений він.

Відтак на його переконання, за таких умов, "всі тарифи, як і все інше, повністю зникнуть". 

"Податки канадців будуть дуже суттєво знижені, вони будуть більш захищеними у військовому та інших відношеннях, ніж будь-коли раніше, більше не буде проблеми Північного кордону, а найбільша і наймогутніша нація у світі стане більшою, кращою і сильнішою, ніж будь-коли – і Канада буде великою частиною цього", – помріяв у дописі американський президент.

Нагадаємо:

  • З 4 березня Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.
  • У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".
  • Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
  • 7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 

КанадаСШАТрамп
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