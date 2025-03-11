Трамп поднял до 50% пошлины на часть товаров из Канады из-за энергетического налога

11 марта президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на часть канадских товаров до 50% в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TruthSocial

Детали: Трамп заявил, что поручил своему министру торговли добавить дополнительные 25%-ные тарифы на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады после того, как провинция Онтарио установила 25%-й тариф на электроэнергию, поступающую в Соединенные Штаты.

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По его словам, этот тариф вступит в силу 12 марта.

"Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в электроэнергетике в зоне, находящейся под угрозой. Это позволит США быстро сделать все необходимое, чтобы уменьшить эту неправомерную угрозу со стороны Канады", – заявил американский президент.

Он также сказал, что "если другие вопиющие тарифы, которые уже давно существуют, не будут отменены Канадой" – он 2 апреля существенно повысит тарифы на автомобили, импортируемые в США, "что, по сути, навсегда остановит автомобильную промышленность в Канаде".

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По мнению Трампа, Канада платит "очень мало на национальную безопасность, полагаясь на Соединенные Штаты в военной защите".

"Мы субсидируем Канаду на сумму более $200 млрд в год. Так больше не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл – это сделать Канаду нашим желанным Пятьдесят первым штатом", – уверен он.

Поэтому, по его убеждению, при таких условиях, "все тарифы, как и все остальное, полностью исчезнут".

"Налоги канадцев будут очень существенно снижены, они будут более защищенными в военном и других отношениях, чем когда-либо прежде, больше не будет проблемы Северной границы, а самая большая и самая могущественная нация в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо – и Канада будет большой частью этого", – помечтал в заметке американский президент.

Напомним: