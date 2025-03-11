Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунали вибухи, є загибла й поранені

Поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську увечері 11 березня пролунали вибухи, повідомляють про постраждалих та загиблого.

Джерело: Суспільне, Укрзалізниця, видання "Галка", голова ОВА Світлана Онищук

Дослівно: "В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та рятувальники".

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Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали. Поїзди курсують за графіком.

Місцеве видання "Галка" повідомляє, що, за попередніми даними, вибухи були під й у самому будинку. Внаслідок інциденту на вулиці загинув чоловік. Ще один втратив обидві ноги – за його життя борються медики.

Оновлено: Голова ОВА повідомила, що вибухів було кілька. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці.

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Згодом "Суспільне" із посиланням на поліцію повідомило, що внаслідок двох вибухів в Івано-Франківську травмувалися троє людей.

Мер міста повідомив, що в районі вокзалу внаслідок вибухів (попередньо вибухівкою) загинули люди. Також поруч стався вибух у квартирі, зайнялась пожежа.

Пізніше рятувальники уточнили деталі, що спершу ввечері 11 березня на вулиці Привокзальна в Івано-Франківську біля житлового будинку відбувся вибух невідомого предмету. Попередньо, одна особа загинула, ще троє травмовано.

Рятувальники транспортували потерпілих до карет швидкої медичної допомоги.

Трохи згодом на вулиці Залізнична виникла пожежа покрівлі багатоквартирного 9-поверхового житлового будинку на площі 400 кв.м. Попередньо, загорання сталося внаслідок вибуху на мансардному поверсі. Рятувальники евакуювали 15 мешканців з під’їзду будинку, 4 людини врятовано. Пожежу ліквідували.