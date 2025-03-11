Вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске прогремел взрыв, есть погибшая и раненые

Вблизи железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске вечером 11 марта прогремели взрывы, сообщают о пострадавших и погибшем.

Источник: Суспільне, Укрзализныця, издание "Галка", председатель ОВА Светлана Онищук

Дословно: "В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала прогремел взрыв. На месте работают полицейские и спасатели".

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Детали: В Укрзализныце сообщили, что взрывы в Ивано-Франковске произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику.

Местное издание "Галка" сообщает, что, по предварительным данным, взрывы были под и в самом доме. В результате инцидента на улице погиб мужчина. Еще один потерял обе ноги – за его жизнь борются медики.

Обновлено: Председатель ОВА сообщила, что взрывов было несколько. Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные.

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Впоследствии "Суспільне" со ссылкой на полицию сообщило, что в результате двух взрывов в Ивано-Франковске травмированы три человека.

Мэр города сообщил, что в районе вокзала в результате взрывов (предварительно взрывчаткой) погибли люди. Также рядом произошел взрыв в квартире, загорелся пожар.

Позже спасатели уточнили детали, что сначала вечером 11 марта на улице Привокзальная в Ивано-Франковске возле жилого дома произошел взрыв неизвестного предмета. Предварительно, один человек погиб, еще трое травмированы.

Спасатели транспортировали пострадавших в кареты скорой медицинской помощи.

Чуть позже на улице Железнодорожная возник пожар кровли многоквартирного 9-этажного жилого дома на площади 400 кв.м. Предварительно, возгорание произошло в результате взрыва на мансардном этаже. Спасатели эвакуировали 15 жителей из подъезда дома, 4 человека спасены. Пожар ликвидировали.