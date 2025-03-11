Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

У США сподіваються на "фантастичні новини" після перемовин з Україною

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 19:15
У США сподіваються на фантастичні новини після перемовин з Україною
Фото - Getty Images

У США дуже оптимістично налаштовані у рамках зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс

Деталі: Брюс заявила, що це дуже хвилюючий день, який "може багато значити для всіх людей в усьому світі".

Реклама:

За її словами, можуть з'явитися "фантастичні новини для людства".

"Тому ми дуже оптимістично налаштовані, і я знаю, що секретар (державний секретар США Марко Рубіо, – Ред.) теж, тому що ми знаємо, що стоїть на кону", – додала речниця Держдепу США.

В МЗС України раніше зазначали, що перемовини України і США у Саудівській Аравії стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру.

РЕКЛАМА:

Рубіо заявив у понеділок, 10 березня, що Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила з 2014 року, в рамках будь-якої угоди про припинення війни.

За даними ЗМІ, Україна запропонує США план тимчасового припинення вогню в повітрі та на морі, а також ударів по обʼєктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

СШАпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вночі атакували двома ракетами та 178 БПЛА
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Усі новини...
США
"Не хотів наражати на ще більшу небезпеку": Венс прокоментував критику від двоюрідного брата
Трамп підняв до 50% мита на частину товарів з Канади через енергетичний податок
"Рухаємося до мети": У Трампа прокоментували перші години перемовин США та України
Останні новини
08:59
Рубіо прокоментував дані про підготовку зустрічі Трампа із Сі
08:45
текстПередчуття моральної перемоги – Михайло Дубинянський
08:43
Росіяни вночі атакували двома ракетами та 178 БПЛА
08:29
Двадцятеро цивільних пораненими та загиблими – лише за добу на Херсонщині
08:12
США готують нові обмеження на в’їзд для громадян 43 країн, зокрема Росії та Білорусі – NYT
07:28
відеоЛіквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку
07:19
У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
06:40
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
06:30
Путін відмовляється від переговорів щодо припинення вогню – ISW
05:55
Ексгравець Динамо та Дніпра намагався вийти з оточення, його доля наразі невідома
Усі новини...
Реклама:
Реклама: