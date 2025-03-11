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В США надеются на "фантастические новости" после переговоров с Украиной

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 19:15
В США надеются на фантастические новости после переговоров с Украиной
Фото - Getty Images

В США очень оптимистично настроены в рамках встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс

Детали: Брюс заявила, что это очень волнующий день, который "может много значить для всех людей во всем мире".

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По ее словам, могут появиться "фантастические новости для человечества".

"Поэтому мы очень оптимистично настроены, и я знаю, что секретарь (государственный секретарь США Марко Рубио, – Ред.) тоже, потому что мы знаем, что стоит на кону", – добавила пресс-секретарь Госдепа США.

В МИД Украины ранее отмечали, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

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Рубио заявил в понедельник, 10 марта, что Украине придется пойти на уступки по территориям, которые Россия захватила с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

По данным СМИ, Украина предложит США план временного прекращения огня в воздухе и на море, а также ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

СШАпереговоры
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