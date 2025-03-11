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Переговоры с США: Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Если РФ также остановится

Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 20:06
Переговоры с США: Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Если РФ также остановится
Переговорные группы США и Украины. Фото: Офис президента

Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.

Источник: совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде

Дословно: "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

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Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира".

Детали: В заявлении указывается, что делегации обсуждали важность во время такого прекращения огня обмена военнопленными, освобождения удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.

Делегации также согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины.

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"Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть привлечены к мирному процессу", - говорится в сообщении.

Также президенты США и Украины "договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины".

В заявлении также указано, что США отменяют паузу в военной помощи и обмене разведданными с Украиной.

переговорыроссийско-украинская война
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