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"Мʼяч на їхній стороні": Рубіо сподівається, що росіяни погодяться на 30-денне перемирʼя

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 11 березня 2025, 20:53
Мʼяч на їхній стороні: Рубіо сподівається, що росіяни погодяться на 30-денне перемирʼя
Фото: U.S. Department of State

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Джерело: Рубіо за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рубіо заявив, що Україна на переговорах підтримала пропозицію США "погодитись на припинення вогню і розпочати негайні переговори для завершення конфлікту у спосіб, який є тривалим і надійним і бере до уваги їхні інтереси, безпеку, здатність процвітати як держава".

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Він додав, що США тепер передадуть пропозицію Росії.

"Ми сподіваємось, що вони скажуть "так", що вони скажуть "так" миру. Мʼяч тепер – на їхній стороні поля", – зазначив держсекретер.

Також Рубіо відзначив, що Україна на зустрічі "вжила конкретних кроків", і сподівається, що Росія "зробить кроки у відповідь".

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Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Крім того, стало відомо, що США скасують паузу в обміні розвідувальними даними з Україною та відновлять поставки військової допомоги.

СШАросійсько-українська війнаРосія
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