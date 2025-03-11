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"Мяч на их стороне": Рубио надеется, что россияне согласится на 30-дневное перемирие

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 11 марта 2025, 20:53
Мяч на их стороне: Рубио надеется, что россияне согласится на 30-дневное перемирие
Фото: U.S. Department of State

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Источник: Рубио по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рубио заявил, что Украина на переговорах поддержала предложение США "согласиться на прекращение огня и начать немедленные переговоры для завершения конфликта способом, который является длительным и надежным и принимает во внимание их интересы, безопасность, способность процветать как государство".

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Он добавил, что США теперь передадут предложение России.

"Мы надеемся, что они скажут "да", что они скажут "да" миру. Мяч теперь – на их стороне поля", – отметил госсекретарь.

Также Рубио отметил, что Украина на встрече "предприняла конкретные шаги", и надеется, что Россия "сделает ответные шаги".

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Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Кроме того, стало известно, что США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.

СШАроссийско-украинская войнаРосcия
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