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Сибіга заявив, що "30-ти денне перемир'я" – це не заморожений конфлікт

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 21:08
Сибіга заявив, що 30-ти денне перемир'я – це не заморожений конфлікт
Андрій Сибіга. Фото - Getty Images

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, що тимчасове припинення вогню у російсько-українській війні не означає "заморожений конфлікт".

Джерело: Сибіга написав у Facebook після зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії, передає "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, у спільній заяві США та України йдеться про тимчасове припинення вогню, на обмежений час у 30 днів, і лише в разі взаємної згоди на нього з боку РФ. 

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За словами Сибіги, таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт". 

"Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі", – заявив він.

Очільник МЗС наголосив, що важливо також, що "в заяві прямо фіксується негайне відновлення США обміну розвідданими та надання військової допомоги Україні".

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"Крім того, заява надсилає позитивний сигнал безпосередньо від лідерів України та США щодо підписання угоди про мінеральні ресурси. Більше того, вона прямо повʼязує цю угоду з гарантуванням США довгострокового процвітання та безпеки України.  Це те, чого прагнула українська сторона", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту". 

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

МЗСпереговори
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