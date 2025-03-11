Сибига заявил, что "30-ти дневное перемирие" – это не замороженный конфликт

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига пояснил, что временное прекращение огня в российско-украинской войне не означает "замороженный конфликт".

Источник: Сибига написал в Facebook после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, передает "Европейская правда"

Детали: Как известно, в совместном заявлении США и Украины говорится о временном прекращении огня, на ограниченное время в 30 дней, и только в случае взаимного согласия на него со стороны РФ.

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По словам Сибиги, такое временное прекращение огня важно, ведь "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

"Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто на самом деле заинтересован в мире", – заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что важно также, что "в заявлении прямо фиксируется немедленное восстановление США обмена разведданными и оказание военной помощи Украине".

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"Кроме того, заявление посылает позитивный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с обеспечением США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона", – добавил он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.