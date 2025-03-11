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Президентка Єврокомісії привітала домовленості України та США у Саудівській Аравії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 21:32
Президентка Єврокомісії привітала домовленості України та США у Саудівській Аравії
Урсула фон дер Ляєн. Фото - Thierry Monasse/Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала результат українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії та підтвердила готовність ЄС до подальших "мирних переговорів".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у Х

Деталі: Фон дер Ляєн відзначила, що Київ і Вашингтон погодили пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідувальною інформацією та допомоги у сфері безпеки з боку США.

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"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України. Тепер м'яч на полі Росії", – додала вона.

За словами глави Єврокомісії, ЄС і партнери готові відіграти "свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту". 

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Саудівська АравіяЄС
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