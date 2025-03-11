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Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности Украины и США в Саудовской Аравии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 21:32
Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности Украины и США в Саудовской Аравии
Урсула фон дер Ляєн. Фото - Thierry Monasse/Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала результат украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии и подтвердила готовность ЕС к дальнейшим "мирным переговорам".

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в Х

Детали: Фон дер Ляйен отметила, что Киев и Вашингтон согласовали предложение о соглашении о прекращении огня и возобновлении обмена разведывательной информацией и помощи в сфере безопасности со стороны США.

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"Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру для Украины. Теперь мяч на поле России", – добавила она.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС и партнеры готовы сыграть "свою полноценную роль в будущих мирных переговорах".

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

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Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Саудовская АравияЕС
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