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Є підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена – заступник голови ОП

Тетяна ОлійникВівторок, 11 березня 2025, 22:46
Є підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена – заступник голови ОП
Фото ілюстративне - getty images

Заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що безпекова допомога Україні від США вже відновлена.

Джерело: Паліса у Facebook

Пряма мова: "Маю підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!"

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Що передувало: 

  • Під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
  • В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною

допомога УкраїніСША
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