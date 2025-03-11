Є підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена – заступник голови ОП
Вівторок, 11 березня 2025, 22:46
Заступник керівника ОП Павло Паліса повідомив, що безпекова допомога Україні від США вже відновлена.
Джерело: Паліса у Facebook
Пряма мова: "Маю підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!"
Реклама:
Що передувало:
- Під час переговорів в Саудівській Аравії Україна заявила про готовність запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
- В заяві також вказано, що США скасовують паузу у військовій допомозі та обміні розвідданими з Україною