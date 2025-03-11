Есть подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена - замглавы ОП
Вторник, 11 марта 2025, 22:46
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что помощь в сфере безопасности Украине от США уже восстановлена.
Источник: Палиса в Facebook
Прямая речь: "Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!"
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Что предшествовало:
- Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
- В заявлении также указано, что США отменяют паузу в военной помощи и обмене разведданными с Украиной.