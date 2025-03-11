Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Есть подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена - замглавы ОП

Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 22:46
Есть подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена - замглавы ОП
Фото иллюстративное - getty images

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что помощь в сфере безопасности Украине от США уже восстановлена.

Источник: Палиса в Facebook 

Прямая речь: "Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!"

Реклама:

Что предшествовало: 

  • Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина заявила о готовности введения 30-дневного режима прекращения огня, при условии, если Россия также будет его придерживаться.
  • В заявлении также указано, что США отменяют паузу в военной помощи и обмене разведданными с Украиной.

помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоДроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
Вэнс: Я был бы шокирован, если бы США захотели переместить ядерное оружие на восток Европы
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
обновляетсяРоссийские войска атаковали беспилотниками Харьков: среди семи пострадавших есть дети
У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей
Трамп допускает, что аннексия Гренландии состоится
Все новости...
помощь Украине
США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности
Воины Сухопутных войск ВСУ поблагодарили народ США за помощь
Исландия выделила дополнительные более 2 млн евро на поддержку энергетики Украины
Последние новости
10:20
Секретарь Киевсовета просит Кличко отстранить его на время расследования
10:16
Ученые впервые нашли доказательства того, что европейцы времен неолита путешествовали по морю в Африку
10:06
Поля для гольфа Трампа в Ирландии пострадали от рук вандалов
09:57
Американский военный, сливший секреты Пентагона, заявил в суде, что разоблачил "ложь Байдена"
09:57
Португалия думает отказаться от покупки F-35 из-за Трампа
09:47
Украинская студия Biopunk Labs создает игру о первых днях полномасштабного вторжения
09:44
Цены на нефть отреагировали на уменьшение перспектив скорого завершения войны в Украине
09:42
видеоДроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
09:29
США и Израиль предлагали переселять палестинцев в Африку – AP
09:26
Вырос процент американцев, которые не одобряют экономическую политику Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: