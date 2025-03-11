Есть подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена - замглавы ОП

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса сообщил, что помощь в сфере безопасности Украине от США уже восстановлена.

Источник: Палиса в Facebook

Прямая речь: "Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!"

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