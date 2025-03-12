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Масована атака БпЛА на Дніпро: є руйнування інфраструктури

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Середа, 12 березня 2025, 00:04
Масована атака БпЛА на Дніпро: є руйнування інфраструктури
фото: telegram Лисака

Увечері 11 березня у Дніпрі пролунали вибухи, є попередня інформація про руйнування інфраструктури.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Дніпро. Гучно. Попередньо, є інформація про руйнування інфраструктури".

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Деталі: Він додав, що в області ще є ворожі БпЛА, працює ППО.

Оновлено: Згодом Лисак повідомив, що на місто була масована атака БпЛА.

У Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків.

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Оновлено о 23:49: Згодом Лисак повідомив, що за попередньою інформацією в області збито 12 безпілотників з 20.

Внаслідок атаки ворожих дронів на Дніпро виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі. Зайнявся легковик. Частково зруйнований двоповерховий приватний будинок. Також є пожежі на інфраструктурних об'єктах.

Після опівночі 12 березня Лисак уточнив, що у Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі.

 
фото: telegram Лисака
 
фото: telegram Лисака
 
фото: telegram Лисака

За його словами, інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.

Дніпровибух
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