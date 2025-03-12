Массированная атака БпЛА на Днепр: есть разрушения инфраструктуры
Вечером 11 марта в Днепре прогремели взрывы, есть предварительная информация о разрушении инфраструктуры.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Днепр. Громко. Предварительно, есть информация о разрушении инфраструктуры".
Детали: Он добавил, что в области еще есть вражеские БпЛА, работает ПВО.
Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что на город была массированная атака БПЛА.
В Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов.
Обновлено в 23:49: Впоследствии Лысак сообщил, что по предварительной информации в области сбито 12 беспилотников из 20.
В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них - в гараже. Загорелась легковушка. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также есть пожары на инфраструктурных объектах.
После полуночи 12 марта Лысак уточнил, что в Днепре повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе.
По его словам, информация о погибших и пострадавших не поступала.