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Массированная атака БпЛА на Днепр: есть разрушения инфраструктуры

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 00:04
Массированная атака БпЛА на Днепр: есть разрушения инфраструктуры
фото: telegram Лысака

Вечером 11 марта в Днепре прогремели взрывы, есть предварительная информация о разрушении инфраструктуры.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Днепр. Громко. Предварительно, есть информация о разрушении инфраструктуры".

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Детали: Он добавил, что в области еще есть вражеские БпЛА, работает ПВО.

Обновлено: Впоследствии Лысак сообщил, что на город была массированная атака БПЛА.

В Днепре горит объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов.

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Обновлено в 23:49: Впоследствии Лысак сообщил, что по предварительной информации в области сбито 12 беспилотников из 20.

В результате атаки вражеских дронов на Днепр возникло несколько пожаров. Один из них - в гараже. Загорелась легковушка. Частично разрушен двухэтажный частный дом. Также есть пожары на инфраструктурных объектах.

После полуночи 12 марта Лысак уточнил, что в Днепре повреждено около 10 частных домов. Разбиты окна в детском саду и школе.

 
фото: Лысака
 
фото: Лысака
 
фото: Лысака

По его словам, информация о погибших и пострадавших не поступала.

Днепрвзрыв
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