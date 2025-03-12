У Києві та області ППО працювали по ворожих дронах
Середа, 12 березня 2025, 00:58
У ніч проти 12 березня в Києві та області працювали сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.
Джерело: Київська ОВА, міський голова Києва Віталій Кличко
Дослівно КОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".
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Деталі: У Київській області повітряна тривога триває з вечора вівторка.
У Києві тривогу оголосили о 00:45.
О 00:57 Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.
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Оновлено: О 1:49 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги, а о 3:47 – у Київській області.