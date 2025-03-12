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У Києві та області ППО працювали по ворожих дронах

Ольга Глущенко Середа, 12 березня 2025, 00:58
У Києві та області ППО працювали по ворожих дронах
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 12 березня в Києві та області працювали сили протиповітряної оборони по російських безпілотниках.

Джерело: Київська ОВА, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно КОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: У Київській області повітряна тривога триває з вечора вівторка.

У Києві тривогу оголосили о 00:45.

О 00:57 Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.

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Оновлено: О 1:49 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги, а о 3:47 – у Київській області.

КиївКиївська областьППОбезпілотники
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