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В Киеве и области ПВО работали по вражеским дронам

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 00:58
В Киеве и области ПВО работали по вражеским дронам
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 12 марта в Киеве и области работали силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА, городской голова Киева Виталий Кличко

Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: В Киевской области воздушная тревога продолжается с вечера вторника.

В Киеве тревогу объявили в 00:45.

В 00:57 Кличко сообщил о работе ПВО в столице.

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Обновлено: В 1:49 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, а в 3:47 – в Киевской области.

КиевКиевская областьПВОбеспилотники
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