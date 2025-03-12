В Киеве и области ПВО работали по вражеским дронам
Среда, 12 марта 2025, 00:58
В ночь на 12 марта в Киеве и области работали силы противовоздушной обороны по российским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА, городской голова Киева Виталий Кличко
Дословно КОВА: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".
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Детали: В Киевской области воздушная тревога продолжается с вечера вторника.
В Киеве тревогу объявили в 00:45.
В 00:57 Кличко сообщил о работе ПВО в столице.
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Обновлено: В 1:49 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, а в 3:47 – в Киевской области.