Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову – мер
Середа, 12 березня 2025, 01:16
У ніч проти 12 березня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вчергове вдарили безпілотником по Шевченківському району Харкова.
Джерело: Терехов у соцмережах
Деталі: О 00:58 Терехов повідомив про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста.
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Пізніше мер уточнив місце прильоту.
Пряма мова Терехова: ""Шахед" влучив поміж приватними будинками.
Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих".
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Пізніше Терехов повідомив, що на місці падіння "Шахеда" одна людина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу.