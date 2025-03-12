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Росіяни вдарили "Шахедом" по Харкову – мер

Ольга Глущенко Середа, 12 березня 2025, 01:16
Росіяни вдарили Шахедом по Харкову – мер
ілюстративне фото: Getty Images

У ніч проти 12 березня міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни вчергове вдарили безпілотником по Шевченківському району Харкова.

Джерело: Терехов у соцмережах

Деталі: О 00:58 Терехов повідомив про удар "Шахедом" по Шевченківському району міста.

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Пізніше мер уточнив місце прильоту.

Пряма мова Терехова: ""Шахед" влучив поміж приватними будинками.

Пошкоджено кілька обійсть. Пожежі немає. На дану хвилину, на щастя, без жертв та постраждалих".

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Пізніше Терехов повідомив, що на місці падіння "Шахеда" одна людина отримала гостру реакцію на стрес, медики надали їй допомогу.

ХарківШахедросійсько-українська війна
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