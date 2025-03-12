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Россияне ударили "Шахедом" по Харькову – мэр

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 01:16
Россияне ударили Шахедом по Харькову – мэр
иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 12 марта городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне в очередной раз ударили беспилотником по Шевченковскому району Харькова.

Источник: Терехов в соцсетях

Детали: В 00:58 Терехов сообщил об ударе "Шахедом" по Шевченковскому району города.

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Позже мэр уточнил место прилета.

Прямая речь Терехова: ""Шахед" попал между частными домами.

Повреждены несколько дворов. Пожаров нет. На данную минуту, к счастью, без жертв и пострадавших".

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Позже Терехов сообщил, что на месте падения "Шахеда" один человек получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему помощь.

ХарьковШахедроссийско-украинская война
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