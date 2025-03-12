Россияне ударили "Шахедом" по Харькову – мэр
Среда, 12 марта 2025, 01:16
В ночь на 12 марта городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне в очередной раз ударили беспилотником по Шевченковскому району Харькова.
Источник: Терехов в соцсетях
Детали: В 00:58 Терехов сообщил об ударе "Шахедом" по Шевченковскому району города.
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Позже мэр уточнил место прилета.
Прямая речь Терехова: ""Шахед" попал между частными домами.
Повреждены несколько дворов. Пожаров нет. На данную минуту, к счастью, без жертв и пострадавших".
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Позже Терехов сообщил, что на месте падения "Шахеда" один человек получил острую реакцию на стресс, медики оказали ему помощь.