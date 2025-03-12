Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру – заява ЄС

Європейський Союз привітав спільну заяву України і Сполучених Штатів за підсумками переговорів у Саудівській Аравії та зазначив, що "тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру".

Джерело: заява високої представниці ЄС Каї Каллас

Дослівно із заяви: "Європейський Союз готовий відігравати свою повну роль у підтримці майбутніх кроків разом з Україною, Сполученими Штатами та іншими партнерами".

Реклама:

Деталі: У заяві зазначається, що метою Європейського Союзу є підтримка України у досягненні всеосяжного, справедливого та міцного миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права.

Дослівно із заяви: "Пропозиція про припинення вогню – якщо вона буде прийнята Росією – може стати важливим кроком у цьому напрямку.

Тепер Росія має продемонструвати свою готовність до досягнення миру".

РЕКЛАМА:

Що передувало: За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всєї лінії фронту".

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з господарем Кремля Володимиром Путіним стосовно пропозиції про 30-денне припинення вогню.