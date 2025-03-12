Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира – заявление ЕС

Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии и отметил, что "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

Источник: заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас

Дословно из заявления: "Европейский Союз готов играть свою полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, Соединенными Штатами и другими партнерами".

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Детали: В заявлении отмечается, что целью Европейского Союза является поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права.

Дословно из заявления: "Предложение о прекращении огня – если оно будет принято Россией – может стать важным шагом в этом направлении.

Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

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Что предшествовало: По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным относительно предложения о 30-дневном прекращении огня.