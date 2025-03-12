Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира – заявление ЕС

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 02:58
Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира – заявление ЕС
иллюстративное фото: getty images

Европейский Союз приветствовал совместное заявление Украины и Соединенных Штатов по итогам переговоров в Саудовской Аравии и отметил, что "теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

Источник: заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас

Дословно из заявления: "Европейский Союз готов играть свою полную роль в поддержке будущих шагов вместе с Украиной, Соединенными Штатами и другими партнерами".

Реклама:

Детали: В заявлении отмечается, что целью Европейского Союза является поддержка Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на основе принципов Устава ООН и международного права.

Дословно из заявления: "Предложение о прекращении огня – если оно будет принято Россией – может стать важным шагом в этом направлении.

Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:  По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с хозяином Кремля Владимиром Путиным относительно предложения о 30-дневном прекращении огня.

ЕССаудовская Аравияроссийско-украинская войнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Зеленский обсудил с Макроном контроль за "тишиной" во время прекращения огня
Все новости...
ЕС
ЕС отвечает Трампу: введет пошлины на товары из США на 28 миллиардов долларов
Сибига проинформировал европейских партнеров о результате переговоров с США
Президент Еврокомиссии поприветствовала договоренности Украины и США в Саудовской Аравии
Последние новости
07:28
видеоЛиквидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака
07:19
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1180 оккупантов – Генштаб
06:40
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
06:30
Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW
05:55
Экс-игрок Динамо и Днепра пытался выйти из окружения, его судьба пока неизвестна
04:24
Министр обороны Словакии "забыл" задекларировать виллу в Хорватии
04:00
В Нидерландах полиция изъяла 4-килограммовую "раковину", сделанную из экстази
03:46
Обновлено, видеоВ Чернигове российский дрон попал в девятиэтажку – МВА
03:16
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
02:25
Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства до конца финансового года
Все новости...
Реклама:
Реклама: