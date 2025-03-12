Обстріли Сумщини: понад 190 вибухів за добу, поранена людина

Протягом минулого дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордоння Сумської області, внаслідок чого поранення отримала цивільна особа, зруйнований приватний будинок.

Джерело: ОВА Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 194 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів, КАБами, скинули вибухові пристрої з БпЛА – загалом 12 вибухів. Внаслідок обстрілу отримала поранення цивільна особа, зруйнований приватний будинок.

Найбільше вибухів через російські обстріли було в Юнаківській громаді. Ворог вдарив FPV-дронами, з артилерії, мінометів, КАБом, скинув з БпЛА вибухових боєприпасів – загалом 98 вибухів.

Нагадаємо: Пізно ввечері у вівторок у Сумах безпілотник влучив по інфраструктурі міста, сталося загорання.