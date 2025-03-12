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Обстрелы Сумщины: более 190 взрывов за сутки, ранен человек

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 05:08
Обстрелы Сумщины: более 190 взрывов за сутки, ранен человек
разрушения на Сумщине, иллюстративное фото: Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 81 обстрел приграничья Сумской области, в результате чего ранения получил гражданский человек, разрушен частный дом.

Источник: ОВА Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 194 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Эсманьская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская громады".

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Детали: По Миропольской громаде россияне ударили из минометов, КАБами, сбросили взрывные устройства с БпЛА - всего 12 взрывов. В результате обстрела получил ранения гражданский человек, разрушен частный дом.

Больше всего взрывов из-за российских обстрелов было в Юнаковской громаде. Враг ударил FPV-дронами, из артиллерии, минометов, КАБом, сбросил с БпЛА взрывчатых боеприпасов – всего 98 взрывов.

Напомним: Поздно вечером во вторник в Сумах беспилотник попал по инфраструктуре города, произошло возгорание.

Сумская областьобстрелвзрывроссийско-украинская война
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