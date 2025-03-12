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Трамп не буде вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 12 березня 2025, 06:38
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади – ЗМІ
Фото з Facebook Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп не планує підвищувати тарифи на імпорт канадської сталі та алюмінію до 50% в середу.

Джерело: головний торговий радник Білого дому Пітер Наварро в інтерв'ю CNBC

Деталі: Рішення було прийняте через шість годин після того, як Трамп оголосив про свій план подвоїти імпортні мита на канадські метали у відповідь на рішення Онтаріо обкласти 25%-м податком експорт електроенергії в США.

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Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив раніше у вівторок, що він призупиняє дію підвищеного мита після перемовин з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Наварро запитали, чи означає цей розвиток подій, що "ми не побачимо 50% тарифів завтра (у середу, 12 березня – ред.)". Наварро відповів: "Правильно".

За його словами, Лутнік "провів чудову роботу, ведучи переговори про це" (щодо не запровадження 25%-го тарифу на електроенергію з Онтаріо – ред.).

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Що передувало: 11 березня Трамп оголосив про підвищення мит на частину канадських товарів до 50% у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Нагадаємо:

  • З 4 березня Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.
  • У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".
  • Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
  • 7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 

СШАКанада
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