Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
Президент США Дональд Трамп не планирует повышать тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50% в среду.
Источник: главный торговый советник Белого дома Питер Наварро в интервью CNBC
Детали: Решение было принято через шесть часов после того, как Трамп объявил о своем плане удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение Онтарио обложить 25%-м налогом экспорт электроэнергии в США.
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил ранее во вторник, что он приостанавливает действие повышенной пошлины после переговоров с министром торговли США Говардом Лутником.
Наварро спросили, означает ли это развитие событий, что "мы не увидим 50% тарифов завтра (в среду, 12 марта – ред.)". Наварро ответил: "Правильно".
По его словам, Лутник "провел отличную работу, ведя переговоры об этом" (относительно не введения 25%-го тарифа на электроэнергию с Онтарио – ред.).
Что предшествовало: 11 марта Трамп объявил о повышении пошлин на часть канадских товаров до 50% в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.
Напомним:
- С 4 марта Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.
- В ответ бывший канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".
- В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.
- 7 марта премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд анонсировал повышение цены на электроэнергию для трех соседних американских штатов в ответ на экономическое давление администрации Трампа.