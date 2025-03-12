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Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 06:38
Трамп не будет вводить 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады – СМИ
Фото c Facebook Donald J. Trump

Президент США Дональд Трамп не планирует повышать тарифы на импорт канадской стали и алюминия до 50% в среду.

Источник: главный торговый советник Белого дома Питер Наварро в интервью CNBC

Детали: Решение было принято через шесть часов после того, как Трамп объявил о своем плане удвоить импортные пошлины на канадские металлы в ответ на решение Онтарио обложить 25%-м налогом экспорт электроэнергии в США.

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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил ранее во вторник, что он приостанавливает действие повышенной пошлины после переговоров с министром торговли США Говардом Лутником.

Наварро спросили, означает ли это развитие событий, что "мы не увидим 50% тарифов завтра (в среду, 12 марта – ред.)". Наварро ответил: "Правильно".

По его словам, Лутник "провел отличную работу, ведя переговоры об этом" (относительно не введения 25%-го тарифа на электроэнергию с Онтарио – ред.).

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Что предшествовало: 11 марта Трамп объявил о повышении пошлин на часть канадских товаров до 50% в ответ на введенный канадской провинцией Онтарио 25% налог на электроэнергию для США.

Напомним:

  • С 4 марта Трамп ввел 25% тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.
  • В ответ бывший канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".
  • В конце концов Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на большие группы товаров из Канады и Мексики, до 2 апреля.
  • 7 марта премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд анонсировал повышение цены на электроэнергию для трех соседних американских штатов в ответ на экономическое давление администрации Трампа.

СШАКанада
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