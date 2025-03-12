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Уламки російських дронів упали на Київщині: горіли будинок і магазин меблів  

Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 07:08
Уламки російських дронів упали на Київщині: горіли будинок і магазин меблів  
ФОТО ДСНС

У Київській області внаслідок падання уламків збитих російських безпілотників виникли пожежі – горіли приватний житловий будинок та меблевий магазин.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Уночі 12 березня через падіння уламків ворожого БПЛА у Фастівському районі загорівся меблевий магазин. Пожежу на площі 500 кв. м ліквідовано о 04:46.

Також у Фастівському районі горів приватний будинок, а в Обухівському та Броварському районах пошкоджено житлові будинки".

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Фото ДСНС

Деталі: Пожежу у будинку уже загасили.

 
Фото ДСНС

"Жертв і постраждалих немає", – повідомили в ДСНС.

 
Фото ДСНС 
 
Фото ДСНС

Київська областьбезпілотникипожежа
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