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Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели 

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 07:08
Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели 
ФОТО ГСЧС

В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин.

Источник: ГСЧС в Telegram 

Дословно служба: "Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46.

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Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома".

 
Фото ГСЧС

Детали: Пожар в доме уже потушили.

 
Фото ГСЧС

"Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

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Фото ГСЧС
 
Фото ГСЧС

Киевская областьбеспилотникипожар
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