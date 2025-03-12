Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели
Среда, 12 марта 2025, 07:08
В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46.
Реклама:
Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома".
Детали: Пожар в доме уже потушили.
"Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.
РЕКЛАМА: