Обломки российских дронов упали в Киевской области: горели дом и магазин мебели 

В Киевской области в результате падения обломков сбитых российских беспилотников возникли пожары – горели частный жилой дом и мебельный магазин.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Ночью 12 марта из-за падения обломков вражеского БПЛА в Фастовском районе загорелся мебельный магазин. Пожар на площади 500 кв. м ликвидирован в 04:46.

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Также в Фастовском районе горел частный дом, а в Обуховском и Броварском районах повреждены жилые дома".

Фото ГСЧС

Детали: Пожар в доме уже потушили.

Фото ГСЧС

"Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ГСЧС.

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Фото ГСЧС