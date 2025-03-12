Окупанти посилили штурми: на фронті за добу відбулося 259 боїв – Генштаб

Найчастіше армія РФ атакувала на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках, а також на Курщині, що в Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (протягом минулої доби – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 156 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог за минулу добу 8 разів намагався наступати в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували 13 разів. Українські захисники відбили штурми біля Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ 33 рази. Окупанти намагалися просунутися вперед біля Чернещини, Греківки, Катеринівки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового та Зеленої Долини.

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На Сіверському напрямку українські воїни відбили 6 штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку сталося 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки біля Білої Гори, Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 68 штурмів противника біля Новоторецького, Водяного Другого, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Зеленого, Звірового, Леонтовичів, Сергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Богданівки, Олексіївки, Шевченка, Котлярівки, Улаклів і Андріївки.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів безуспішно намагався прорвати нашу оборону поблизу Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку українські військові вступили у 15 боїв із противником у районах Зеленого Поля, Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупанти провели 9 атак у напрямках Новоданилівки, Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та Лобкового.

На Придніпровському напрямку росіяни 2 рази штурмував українські позиції, але не мали успіху.

У зоні бойових дій на Курщині оборонці ЗСУ відбили 33 атаки російських загарбників. Крім того, ворог завдав 22 авіаційних ударів із використанням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артобстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, серед них 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках українські військові не виявили ознак створення наступальних угруповань противника.