Оккупанты усилили штурмы: на фронте за сутки произошло 259 боев – Генштаб
Чаще всего армия РФ атаковала на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, а также на Курщине, что в России.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник (за прошедшие сутки – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 2 ракет, а также 74 авиаударов, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5000 обстрелов, из них 156 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе".
Детали: На Харьковском направлении враг за минувшие сутки 8 раз пытался наступать в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении оккупанты атаковали 13 раз. Украинские защитники отбили штурмы возле Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг штурмовал позиции ВСУ 33 раза. Оккупанты пытались продвинуться вперед у Чернещины, Грековки, Катериновки, Ямполовки, Новомихайловки, Нового и Зеленой Долины.
На Северском направлении украинские воины отбили 6 штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 32 атаки возле Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 68 штурмов противника возле Новоторецкого, Водяного Второго, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Зеленого, Звирово, Леонтовичей, Сергеевки, Удачного, Новоалександровки, Надеевки, Преображенки, Богдановки, Алексеевки, Шевченко, Котляровки, Улаклов и Андреевки.
На Новопавловском направлении враг 18 раз безуспешно пытался прорвать нашу оборону вблизи Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении украинские военные вступили в 15 боев с противником в районах Зеленого Поля, Новоселки и Новополя.
На Ореховском направлении оккупанты провели 9 атак в направлениях Новоданиловки, Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и Лобкового.
На Приднепровском направлении россияне 2 раза штурмовали украинские позиции, но не имели успеха.
В зоне боевых действий на Курщине защитники ВСУ отбили 33 атаки российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 22 авиационных ударов с использованием 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артобстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, среди них 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях украинские военные не обнаружили признаков создания наступательных группировок противника.