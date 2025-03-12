Росіяни вдарили балістикою по порту в Одесі – убили 4 іноземців, пошкодили цивільне судно

4 громадян Сирії загинули та ще 2 людини дістали поранення внаслідок російського ракетного удару по порту в місті Одеса увечері 11 березня.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вчора (11 березня – ред.) ввечері Росія завдала удару по порту в Одесі. Балістичною ракетою пошкоджено судно "MJ PINA" під прапором Барбадос. На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки".

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Деталі: Ще двоє людей – українець та сирієць – дістали поранення.

"У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно", – написав Кіпер.

Також внаслідок удару пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.