Россияне ударили баллистикой по порту в Одессе – убили 4 иностранцев, повредили гражданское судно

4 граждан Сирии погибли и еще 2 человека получили ранения в результате российского ракетного удара по порту в городе Одесса вечером 11 марта.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Вчера (11 марта – ред.) вечером Россия нанесла удар по порту в Одессе. Баллистической ракетой повреждено судно "MJ PINA" под флагом Барбадос. К сожалению, погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года".

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Детали: Еще два человека – украинец и сириец – получили ранения.

"В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир. Абсолютно гражданское судно", – написал Кипер.

Также в результате удара повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.