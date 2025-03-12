Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату бюджетних коштів у так званій "справі про піджаки".

Джерело: "Ехо Кавказу"

Деталі: Як ідеться у матеріалі "Ехо Кавказу", рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашію суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями та оштрафував на 300 тисяч ларі"

Реклама:

Саакашвілі та Джанашія раніше неодноразово заперечували всі звинувачення, наголошуючи, що справа має політичний характер і пов’язана з переслідуванням опозиції.

Водночас у прокуратурі заявляли, що з 1 травня 2009 року до 25 лютого 2013 року за вказівкою Саакашвілі з державного бюджету витратили близько 9 мільйонів ларі (тоді це було приблизно 5,4 мільйона доларів) на особисті потреби експрезидента.

Зараз Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін за ґратами. Раніше суди винесли йому вироки ще у двох справах – за незаконне помилування вбивць Сандро Гіргвліані та за організацію побиття депутата Валерія Гелашвілі.

РЕКЛАМА:

Новий термін ув'язнення для Міхеїла Саакашвілі рахуватимуть від дати його затримання – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, відповідно до рішення суду, Саакашвілі зможе вийти на волю не раніше 1 жовтня 2030 року.

Водночас проти нього досі тривають судові розгляди у справах про події 7 листопада 2007 року та про незаконний перетин грузинського кордону.

Довідково: Прокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі використав державні кошти на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. Зокрема, сім піджаків, через що справа й отримала таку назву, та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисячі доларів.

Нагадаємо: