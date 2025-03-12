Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення

Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 09:27
Експрезидента Грузії Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення
Фото: скриншот з відео

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі засудили до 9 років ув'язнення за розтрату бюджетних коштів у так званій "справі про піджаки".

Джерело: "Ехо Кавказу"

Деталі: Як ідеться у матеріалі "Ехо Кавказу", рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Бадрі Кочламазашвілі. Колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашію суд визнав винним у зловживанні службовими повноваженнями та оштрафував на 300 тисяч ларі"

Реклама:

Саакашвілі та Джанашія раніше неодноразово заперечували всі звинувачення, наголошуючи, що справа має політичний характер і пов’язана з переслідуванням опозиції.

Водночас у прокуратурі заявляли, що з 1 травня 2009 року до 25 лютого 2013 року за вказівкою Саакашвілі з державного бюджету витратили близько 9 мільйонів ларі (тоді це було приблизно 5,4 мільйона доларів) на особисті потреби експрезидента.

Зараз Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін за ґратами. Раніше суди винесли йому вироки ще у двох справах – за незаконне помилування вбивць Сандро Гіргвліані та за організацію побиття депутата Валерія Гелашвілі.

РЕКЛАМА:

Новий термін ув'язнення для Міхеїла Саакашвілі рахуватимуть від дати його затримання – 1 жовтня 2021 року. Таким чином, відповідно до рішення суду, Саакашвілі зможе вийти на волю не раніше 1 жовтня 2030 року.

Водночас проти нього досі тривають судові розгляди у справах про події 7 листопада 2007 року та про незаконний перетин грузинського кордону.

Довідково: Прокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі використав державні кошти на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. Зокрема, сім піджаків, через що справа й отримала таку назву, та кашемірове спортивне пальто на суму 28,6 тисячі доларів.

Нагадаємо:

  • Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія" ще у 2022 році, Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.
  • Колишній президент Грузії, Міхеіл Саакашвілі 3 липня 2023 року по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

ГрузіясудСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Підозрювана в незаконному збагаченні екснардепка "Слуги народу" визнала провину
фото Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі: його розшукують
фотоДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС України через справу екссудді Тандира
Прецедент у Фінляндії: Довічний термін отримав росіянин, який убивав українців на війні
оновленоВ Одесі застрелили активіста Ганула
відеоДрони СБУ уразили склад ракет до С-300/С-400 та дві газокомпресорні станції в РФ – джерело
Усі новини...
Грузія
У Грузії 100 днів антиурядових протестів: Активісти провели десятки акцій
Грузинська влада ініціювала законодавчі зміни для обмеження ЗМІ
Європарламент закликає бойкотувати "Грузинську мрію" та визнає легітимною президентку
Останні новини
14:09
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб покласти край "шантажу" – FT
14:08
Міндовкілля: У 2024 році в Україні викиди парникових газів, пов'язані з війною, зросли на 30%
13:53
мапаВ Україну йде похолодання: місцями очікують сніг і до -8°
13:52
Курс валют на 14 березня: скільки коштують долар та євро
13:40
"Залишалося жити лічені години": у Львові лікарі врятували немовля, яке мало не задушила пухлина
13:35
Росія почала продавати нафту Індії та Китаю за криптовалюту для обходу санкцій
13:29
Підозрювана в незаконному збагаченні екснардепка "Слуги народу" визнала провину
13:27
В ЄС анонсували санкції проти "тіньового флоту" РФ і транзиту через Балтійське море
13:15
Очільниця Міндовкілля: До кінця століття середньорічна температура в Україні може зрости на 2-4°C
13:12
Болгарія готова продати Україні реактори для Хмельницької АЕС: готують рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: