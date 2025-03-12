Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Екс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения

Степан ГафткоСреда, 12 марта 2025, 09:27
Екс-президента Грузии Саакашвили приговорили к 9 годам заключения
Фото: скриншот с видео

Бывшего президента Груззии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам заключения за растрату бюджетных средств по так называемому "делу о пиджаках".

Источник: "Эхо Кавказа"

Детали: Как говорится в материале "Эхо Кавказа", решение огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. Бывшего начальника Специальной службы охраны Теймураза Джанашию суд признал виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и оштрафовал на 300 тысяч лари

Реклама:

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отрицали все обвинения, подчеркивая, что дело имеет политический характер и связано с преследованием оппозиции.

В то же время в прокуратуре заявляли, что с 1 мая 2009 года по 25 февраля 2013 года по указанию Саакашвили из государственного бюджета потратили около 9 миллионов лари (тогда это было примерно 5,4 миллиона долларов) на личные нужды экс-президента.

Сейчас Саакашвили уже отбывает шестилетний срок за решеткой. Ранее суды вынесли ему приговоры еще по двум делам – за незаконное помилование убийц Сандро Гиргвлиани и за организацию избиения депутата Валерия Гелашвили.

РЕКЛАМА:

Новый срок заключения для Михеила Саакашвили будут считать от даты его задержания – 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно решению суда, Саакашвили сможет выйти на свободу не ранее 1 октября 2030 года.

В то же время против него до сих пор продолжаются судебные разбирательства по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении грузинской границы.

Справочно: Прокуратура утверждает, что Михеил Саакашвили использовал государственные средства на отдых в фешенебельных отелях и курортах, визиты в косметологические клиники и приобретение одежды. В частности, семь пиджаков, из-за чего дело и получило такое название, и кашемировое спортивное пальто на сумму 28,6 тысячи долларов.

Напомним:

  • Согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия" еще в 2022 году, Саакашвили нельзя оставаться за решеткой по состоянию здоровья. В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.
  • Бывший президент Грузии, Михеил Саакашвили 3 июля 2023 года по видеосвязи впервые после долгой паузы появился на судебном заседании.

ГрузиясудСаакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T – СМИ
обновлено, фотоРФ нанесла ракетный удар по жилому кварталу в Кривом Роге: 11 пострадавших
Трамп об обещании завершить войну в Украине "за 24 часа": Я был несколько саркастичен
Трамп: на следующей неделе "узнаем больше" о прекращении огня в Украине
Все новости...
Грузия
В Грузии 100 дней антиправительственных протестов: Активисты провели десятки акций
Грузинские власти инициировали законодательные изменения для ограничения СМИ
Европарламент призывает бойкотировать "Грузинскую мечту" и признает легитимным президента
Последние новости
09:22
Маск отменил финансирование команде, которая спасает похищенных Россией украинских детей
08:59
Рубио прокомментировал данные о подготовке встречи Трампа с Си
08:45
текстПредчувствие моральной победы – Михаил Дубинянский
08:43
Россияне ночью атаковали двумя ракетами и 178 БПЛА
08:29
Двадцать гражданских ранеными и погибшими - только за сутки на Херсонщине
08:12
США готовят новые ограничения на въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Беларусь – NYT
07:28
видеоЛиквидирован второй по важности лидер ИГИЛ в мире – премьер Ирака
07:19
За сутки Силы обороны Украины обезвредили 1180 оккупантов – Генштаб
06:40
В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро из-за повреждения путей – КГГА
06:30
Путин отказывается от переговоров о прекращении огня – ISW
Все новости...
Реклама:
Реклама: