Саакашвілі по відеозв'язку з'явився в суді і продемонстрував свій жахливий фізичний стан

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

Джерело: повідомлення колишньої речниці Саакашвілі Дарини Чиж, Mtavari TV

Деталі: Чиж процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK