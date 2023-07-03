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Саакашвілі по відеозв'язку з'явився в суді і продемонстрував свій жахливий фізичний стан

Олександр ШумілінПонеділок, 3 липня 2023, 16:14
Саакашвілі по відеозв'язку з'явився в суді і продемонстрував свій жахливий фізичний стан
скриншот

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі 3 липня по відеозв'язку вперше після довгої паузи з’явився на судовому засіданні.

Джерело: повідомлення колишньої речниці Саакашвілі Дарини Чиж, Mtavari TV

Деталі: Чиж процитувала слова Саакашвілі: "Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії".

Саакашвілі ще раз продемонстрував, на скільки схуд під час утримання у лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.
  • Згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я. У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.
  • У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.
  • 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.
  • Президент Володимир Зеленський звинуватив грузинську владу в тому, що вона його публічно катує і вбиває.

Теми: СаакашвілісудГрузія
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