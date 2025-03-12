США відновили поставки зброї до України – Міноборони Польщі

Міністерство національної оборони Польщі підтвердило відновлення постачань американської зброї Україні через хаб у польському Жешуві. В ОПУ також заявили, що "безпекова допомога від США відновлена".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Заступник голови Міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив у соцмережі Х у вівторок ввечері: "Відновлено постачання американської зброї з POLLOGHAB в Ясьонці до України".

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Заступник глави ОПУ Павло Паліса також підтвердив на своїй сторінці у Facebook, що "безпекова допомога від США відновлена".

Крім того, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

Це відбулося у результатів переговорів делегацій України і США, які відбулися в Саудівській Аравії у вівторок.

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Глава уряду Польщі Дональд Туск позитивно оцінив результат переговорів України та США у Джидді.

Що було раніше: За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.