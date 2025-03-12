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США возобновили поставки оружия в Украину – Минобороны Польши

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 12 марта 2025, 10:28
США возобновили поставки оружия в Украину – Минобороны Польши
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Министерство национальной обороны Польши подтвердило возобновление поставок американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве. В ОПУ также заявили, что "помощь в сфере безопасности от США восстановлена".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Заместитель главы Министерства национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил в соцсети Х во вторник вечером: "Возобновлены поставки американского оружия с POLLOGHAB в Ясенце в Украину".

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Заместитель главы ОПУ Павел Палиса также подтвердил на своей странице в Facebook, что "помощь в сфере безопасности от США восстановлена".

Кроме того, директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

Это произошло по результатам переговоров делегаций Украины и США, которые состоялись в Саудовской Аравии во вторник.

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Глава правительства Польши Дональд Туск положительно оценил результат переговоров Украины и США в Джидде.

Что предшествовало: По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

СШАУкраинаоружиеПольша
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