Зіткнення суден біля берегів Британії: капітаном контейнеровоза виявився росіянин

Капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, повідомили власники судна. Це стало відомо після того, як напередодні поліція повідомила про затримання однієї за підозрою у вбивстві з необережності у зв'язку з інцидентом на морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: За даними судноплавної компанії Ernst Russ, інші члени екіпажу були громадянами Росії та Філіппін.

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Поліція Гамберсайда повідомила, що 59-річний чоловік перебуває під вартою для проведення розслідування, а офіцери розмовляють з причетними, щоб з'ясувати, що сталося.

У поліції додали, що слідчі почали кримінальне розслідування причин зіткнення суден Stena Immaculate і Solong біля узбережжя Східного Йоркшира в понеділок і співпрацюють з Агентством морської та берегової охорони.

Судно Stena Immaculate перевозило авіаційне паливо і на момент зіткнення було зафрахтоване американськими військовими.

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