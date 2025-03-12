Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Зіткнення суден біля берегів Британії: капітаном контейнеровоза виявився росіянин

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 12 березня 2025, 11:35
Зіткнення суден біля берегів Британії: капітаном контейнеровоза виявився росіянин
фото: Getty Images, "РИА Новости"

Капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, повідомили власники судна. Це стало відомо після того, як напередодні поліція повідомила про затримання однієї за підозрою у вбивстві з необережності у зв'язку з інцидентом на морі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: За даними судноплавної компанії Ernst Russ, інші члени екіпажу були громадянами Росії та Філіппін.

Реклама:

Поліція Гамберсайда повідомила, що 59-річний чоловік перебуває під вартою для проведення розслідування, а офіцери розмовляють з причетними, щоб з'ясувати, що сталося.

У поліції додали, що слідчі почали кримінальне розслідування причин зіткнення суден Stena Immaculate і Solong біля узбережжя Східного Йоркшира в понеділок і співпрацюють з Агентством морської та берегової охорони.

Судно Stena Immaculate перевозило авіаційне паливо і на момент зіткнення було зафрахтоване американськими військовими.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії. 
  • Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі. 
  • Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти.

Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У ЄС хочуть позбавити Угорщину права голосу, щоб покласти край "шантажу" – FT
Підозрювана в незаконному збагаченні екснардепка "Слуги народу" визнала провину
фото Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві в Одесі: його розшукують
фотоДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС України через справу екссудді Тандира
Прецедент у Фінляндії: Довічний термін отримав росіянин, який убивав українців на війні
оновленоВ Одесі застрелили активіста Ганула
Усі новини...
Велика Британія
Перед переговорами у Джидді Британія обговорила мирний процес з США та Україною
Прем'єр Британії ще раз збере світових лідерів – говорити про Україну
Розвідка Британії розповіла про контратаки українських сил під Покровськом і тиск РФ на Курщині
Останні новини
15:43
Генсек НАТО заявив, що "було б нормально" відновити відносини з РФ після війни
15:32
Android залишається найпопулярнішою мобільною ОС у світі — дослідження
15:25
В Україні надходження військового збору за два місяці зросли майже в чотири рази
15:21
Microsoft представила ШІ-помічника для ігор Copilot for Gaming
15:19
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона – постраждав місцевий
15:15
В Україні почалась весняна посівна: які площі планують засіяти
15:03
ВідеоСибіга: Україна вже формує команду для контролю можливого перемир'я з Росією
15:00
У лютому імпорт дизелю в Україну став одним з найменших за час великої війни: причини
14:46
Роль жінок у майбутньому України. Про що говоритимуть на УП.100 Сила жінок
14:45
В Україні зросла кількість власників елітних авто: сплачено 220 мільйонів транспортного податку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: