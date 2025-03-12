Зіткнення суден біля берегів Британії: капітаном контейнеровоза виявився росіянин
Капітан контейнеровоза Solong, який зіткнувся з танкером в Північному морі біля берегів Британії, є громадянином Росії, повідомили власники судна. Це стало відомо після того, як напередодні поліція повідомила про затримання однієї за підозрою у вбивстві з необережності у зв'язку з інцидентом на морі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Деталі: За даними судноплавної компанії Ernst Russ, інші члени екіпажу були громадянами Росії та Філіппін.
Поліція Гамберсайда повідомила, що 59-річний чоловік перебуває під вартою для проведення розслідування, а офіцери розмовляють з причетними, щоб з'ясувати, що сталося.
У поліції додали, що слідчі почали кримінальне розслідування причин зіткнення суден Stena Immaculate і Solong біля узбережжя Східного Йоркшира в понеділок і співпрацюють з Агентством морської та берегової охорони.
Судно Stena Immaculate перевозило авіаційне паливо і на момент зіткнення було зафрахтоване американськими військовими.
Передісторія:
- Аварія сталась вранці 10 березня неподалік берегів Британії у Північному морі – зіткнулись нафтовий танкер під прапором США і вантажне судно під прапором Португалії.
- Авіаційне пальне з танкера внаслідок аварії потрапило в море. Масштаби екологічного лиха поки невідомі.
- Один з членів екіпажу вантажного судна вважається зниклим безвісти.