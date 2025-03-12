Столкновение судов у берегов Британии: капитаном контейнеровоза оказался россиянин

Капитан контейнеровоза Solong, который столкнулся с танкером в Северном море у берегов Британии, является гражданином России, сообщили владельцы судна. Это стало известно после того, как накануне полиция сообщила о задержании одной по подозрению в убийстве по неосторожности в связи с инцидентом на море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: По данным судоходной компании Ernst Russ, другие члены экипажа были гражданами России и Филиппин.

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Полиция Гамберсайда сообщила, что 59-летний мужчина находится под стражей для проведения расследования, а офицеры разговаривают с причастными, чтобы выяснить, что произошло.

В полиции добавили, что следователи начали уголовное расследование причин столкновения судов Stena Immaculate и Solong у побережья Восточного Йоркшира в понедельник и сотрудничают с Агентством морской и береговой охраны.

Судно Stena Immaculate перевозило авиационное топливо и на момент столкновения было зафрахтовано американскими военными.

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