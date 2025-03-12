У Путіна ухилились від відповіді про 30-денне припинення вогню: Уважно вивчаємо заяви

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона уважно вивчає заяви за підсумками переговорів, що відбулися між США та Україною в Джидді та натякнув, що Москва може швидко організувати телефонну розмову між правителем РФ Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант", "РИА Новости"

Деталі: Пєсков заявив, що не варто забігати наперед у питанні 30-денного припинення вогню, яке пропонують запровадити США, та на яке погодилась Україна.

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"Дивіться, ви забігаєте трохи вперед, ми не хочемо цього робити", – заявив речник Кремля.

Він сказав, що американська сторона пообіцяла різними дипканалами передати росіянам детальну інформацію про суть розмов, що відбулися в Джидді.

"Ось спочатку ми повинні цю інформацію отримати. Також у нас заплановані цими днями контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на повноту інформації",– сказав Пєсков журналістам.

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Пєсков також заявив можна дуже швидко організовувати телефонну розмову правителя РФ Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

"Ми також не виключаємо, що може виникнути і тема телефонної розмови на вищому рівні. Якщо така потреба виникне, то вона буде дуже швидко організована. Наявні канали для діалогу з американцями дають змогу це робити в досить стислі терміни", - сказав речник. Кремля.

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