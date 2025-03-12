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У Путина уклонились от ответа о 30-дневном прекращении огня: Внимательно изучаем заявления

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 12 марта 2025, 12:29
У Путина уклонились от ответа о 30-дневном прекращении огня: Внимательно изучаем заявления
Спикер Кремля Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона внимательно изучает заявления по итогам переговоров, состоявшихся между США и Украиной в Джидде и намекнул, что Москва может быстро организовать телефонный разговор между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант", "РИА Новости"

Детали: Песков заявил, что не стоит забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, которое предлагают ввести США, и на которое согласилась Украина.

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"Смотрите, вы забегаете немного вперед, мы не хотим этого делать", - заявил представитель Кремля.

Он сказал, что американская сторона пообещала различными дипканалами передать россиянам подробную информацию о сути разговоров, состоявшихся в Джидде.

"Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации",– сказал Песков журналистам.

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Песков также заявил можно очень быстро организовывать телефонный разговор правителя РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то она будет очень быстро организована. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать в достаточно сжатые сроки", - сказал спикер. Кремля.

Что предшествовало:

российско-украинская войнаУкраинаРосcияСША
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