У Путина уклонились от ответа о 30-дневном прекращении огня: Внимательно изучаем заявления
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона внимательно изучает заявления по итогам переговоров, состоявшихся между США и Украиной в Джидде и намекнул, что Москва может быстро организовать телефонный разговор между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант", "РИА Новости"
Детали: Песков заявил, что не стоит забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, которое предлагают ввести США, и на которое согласилась Украина.
"Смотрите, вы забегаете немного вперед, мы не хотим этого делать", - заявил представитель Кремля.
Он сказал, что американская сторона пообещала различными дипканалами передать россиянам подробную информацию о сути разговоров, состоявшихся в Джидде.
"Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации",– сказал Песков журналистам.
Песков также заявил можно очень быстро организовывать телефонный разговор правителя РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то она будет очень быстро организована. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать в достаточно сжатые сроки", - сказал спикер. Кремля.
Что предшествовало:
- Российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, поскольку он находится в "сильной позиции".
- Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.