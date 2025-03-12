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Рада зробила крок до кримінального покарання голів ТЦК та членів ВЛК

Анастасія ПроцСереда, 12 березня 2025, 13:23
Рада зробила крок до кримінального покарання голів ТЦК та членів ВЛК
Ілюстративне фото: Getty Images

Верховна Рада України схвалила в першому читанні законопроєкт №12442, який вводить кримінальну відповідальність для голів територіальних центрів комплектування (ТЦК) та військово-лікарських комісій (ВЛК) за порушення законів про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада підтримала у першому читанні #12442  запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК".

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Деталі: За документ проголосували 273 народні депутати. Законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності за:

  • Порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) з метою визначення придатності громадян до військової служби за станом здоров'я (нова ст. 337-1 КК).
  • Порушення процедури призову або прийняття на військову службу, допущене військовослужбовою або іншою уповноваженою особою (нова ст. 426-2 КК).
  • Розширення кола осіб, відповідальних за корупційні правопорушення, передбачені ст. 368-5 КК ("Незаконне збагачення"). 

Зазначається, що до цього переліку додаються голови, заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій.

Нагадаємо: 

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  • Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 19 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає позбавлення волі до 8 років для представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію громадян із порушенням.

Знати більше: Нові правила мобілізації. Що передбачає ухвалений Радою закон

ТЦКВерховна Рада
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