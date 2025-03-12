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Рада сделала шаг к уголовному наказанию руководителей ТЦК и членов ВЛК

Анастасия ПроцСреда, 12 марта 2025, 13:23
Рада сделала шаг к уголовному наказанию руководителей ТЦК и членов ВЛК
Иллюстративное фото: Getty Images

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №12442, который вводит уголовную ответственность для глав территориальных центров комплектования (ТЦК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) за нарушение законов об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Рада поддержала в первом чтении #12442 введение уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВВК".

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Детали: За документ проголосовали 273 народных депутата. Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за:

  • Нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) с целью определения пригодности граждан к военной службе по состоянию здоровья (новая ст. 337-1 УК).
  • Нарушение процедуры призыва или принятия на военную службу, допущенное военнослужащим или другим уполномоченным лицом (новая ст. 426-2 УК).
  • Расширение круга лиц, ответственных за коррупционные правонарушения, предусмотренные ст. 368-5 УК ("Незаконное обогащение").

Отмечается, что в этот перечень добавляются председатели, заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Напомним:

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  • Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 19 февраля поддержал законопроект, который предусматривает лишение свободы до 8 лет для представителей ТЦК и ВВК за мобилизацию граждан с нарушением.

Знать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

ТЦКВерховная Рада
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