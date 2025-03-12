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Сенатор Грем закликав РФ погодитися на 30-денне перемир'я та пригрозив болючими санкціями

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 12 березня 2025, 13:34
Сенатор Грем закликав РФ погодитися на 30-денне перемир'я та пригрозив болючими санкціями
Ліндсі Грем, фото: Getty Images

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сподівається, що Росія погодиться на "30-денне перемир'я", але якщо РФ відмовиться, необхідно буде накласти на неї санкції.

Джерело: Ліндсі Грем у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Грем заявив, що був радий почути, що "Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню".

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"Команда Трампа – молодці. Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", – вважає він.

Сенатор США запевнив, що буде запроваджувати санкції, передбачені Конгресом, "які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран".

"Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну", – додав він.

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Передісторія:

  • За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
  • Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт". 
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.
  • А російські джерела агентства Reuters заявили, що лідер РФ Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.

СШАросійсько-українська війнаРосіясанкції
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